L’ex difensore della Juve Cabrini, ha parlato così in vista del match tra l’Inter e i bianconeri di domani: le sue parole

Intervenuto sulle frequenze di Deejay Football Club, l’ex bianconero Antonio Cabrini ha detto la sua in vista di Inter Juve, soffermandosi sull’esterno nerazzurro Federico Dimarco.

DIMARCO – «Dimarco è un ragazzo che sta dimostrando, anche se non è venuto fuori adesso è un ragazzo giovane, ma che ha fatto vedere sul campo di potere non soltanto fare l’esterno e ha delle qualità importanti, che può sicuramente migliorare. Non facciamolo diventare un fuoriclasse perché sarebbe troppo nei suoi confronti e soprattutto fargli capire che ha possibilità di migliorarsi tanto».

