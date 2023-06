Cafferata, lettera di addio alla Fiorentina: ora la firma con la Juventus Women. Il terzino arriva a Torino a parametro zero

Ci siamo: Federica Cafferata nelle prossime ora diventerà una calciatrice della Juventus Women. Attraverso un lungo post sul proprio profilo social, la giocatrici ha salutato la Fiorentina che lascerà a scadenza di contratto.

Le sue parole: «È difficile riassumere in poche righe quello che questi anni a Firenze hanno significato per me. Due stagioni molto diverse tra di loro che mi hanno insegnato che il coraggio, la costanza e la fiducia premiano sempre. Arrivata al momento dei saluti mi sento di ringraziare dal profondo del mio cuore il Viola Club Stelle Viola e tutte le persone che mi sono state vicine in questo emozionantissimo percorso. Un ringraziamento particolare alla mister Patrizia Panico e alla società per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti.

Grazie alle mie due spalle Francesca Vitale e Federica Russopresenti in ogni singolo giorno dentro e fuori dal campo, alle mie compagne, allo staff tecnico e sanitario e a tutte le persone che lavorano dietro le quinte per permetterci di svolgere questa professione nel miglior ambiente possibile. Lascio questa città con immensa gratitudine per tutto ciò che ho imparato e per l’affetto che ho ricevuto, con l’orgoglio di aver vestito questa maglia e aver difeso questi colori fino all’ultima partita. Porterò sempre la città di Firenze nel mio cuore».

