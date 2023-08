Cafù ha parlato a Dazn nel post partita di Bologna Milan, match valido per la prima giornata di Serie A. Le parole

«Sono ottimista sul calcio italiano, è tornato il Paese del calcio. Le finali lo dimostrano. Abbiamo cambiato mentalità, guardate il Napoli che ha vinto lo Scudetto. Quest’anno sarà un campionato bellissimo e le italiane impegnate in Europa andranno lontano»

ROMA «Con Mourinho può arrivare lontano, anche a vincere lo Scudetto quest’anno. Sarà una Roma diversa rispetto agli scorsi anni»

MILAN – «Sono sempre ottimista per loro, peccato per Maldini, lui è il Milan in questa situazione i calciatori difficilmente possono mettere bocca, ma sono sempre ottimista per le mie squadre del cuore»

