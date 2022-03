L’ex terzino di Roma e Milan Cafu parla della lotta al titolo in Serie A indicando i rossoneri come maggiori indiziati per la vittoria finale.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Cafu che ha parlato della lotta Scudetto. “Otto giornate sono ancora tante, ma direi che il Milan ha un buon 50 per cento di possibilità di vincere lo Scudetto. Sono ottimista perché vedo una squadra concentrata, che ora ha il vantaggio di non dipendere da nessuno“.

Theo Hernandez

“Di Pioli mi piace il fatto che abbia cercato di far giocare la squadra a sua immagine e somiglianza. Il Milan ha un’identità riconoscibile. Theo spinge tanto e difende bene. Anche le qualità di Leao sono sotto gli occhi di tutti. Per il Milan la fascia sinistra è un punto di forza che sarà cruciale in chiave scudetto“.

