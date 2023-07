Il Cagliari ha deciso che saranno 8 gli acquisti per rinforzare la squadra in vista della stagione del ritorno in Serie A

Il Cagliari prosegue la ricerca dei tasselli mancanti dal mercato per regalare a Ranieri la rosa richiesta per affrontare la prossima stagione di Serie A. I rossoblù hanno già ufficializzato cinque giocatori: Sulemana, Jankto, Augello, Scuffet e Oristanio e ora mancano gli ultimi tre tasselli per arrivare agli otto acquisti che la società, in accordo con il mister, si sono prefissati.

Josè Luis Palomino, Matteo Prati ed Eldor Shomurodov (si lavora per il prestito con diritto di riscatto dell’uzbeko) sono gli unici nomi caldi e trattative serie che si stanno portando avanti, obiettivo chiuderle prima possibile, mercato permettendo chiaramente, per metterli a disposizione di Ranieri. Idee chiare e obiettivi mirati per il 4-4-2 da cui parte l’allenatore, col classico gioco delle coppie.

8 acquisti mirati, funzionali e di prospettiva, con giovani alle prime esperienze (Sulemana, Oristanio) e giovani ma con già esperienza come Jankto, Augello e Scuffet a cui si aggiungono gli ultimi tre giocatori attualmente in trattativa con gli isolani.

