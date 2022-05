Alessandro Agostini, il nuovo allenatore del Cagliari, si prepara all’esordio casalingo in panchina che avverrà stasera contro l’Inter.

Alessandro Agostini è molto carico nella conferenza stampa di presentazione del match contro l’Inter. “A livello psicologico ho visto un gruppo diverso, i ragazzi hanno consapevolezza della situazione e devo dire che la stanno affrontando nel modo giusto a livello mentale. Domani dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, senza pensare ai risultati delle altre squadre“.

Inter

“A Salerno la squadra ha cercato di giocare con coraggio, aver ripreso la partita in quelle condizioni significa che c’è la giusta volontà di non mollare mai. L’Inter è una grande squadra e difficile da gestire. Qualcuno penserà che sia stanca, ma sappiamo che è una squadra forte. Come li affronteremo? Stiamo valutando diverse soluzioni, anche a livello tattico in settimana abbiamo lavorato su diverse cose, domani dopo l’ultimo allenamento di oggi decideremo. Mi passano per la testa tante cose, sarà straordinario tornare davanti ai miei tifosi. La situazione è complicata ma sicuramente noi ci metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per uscire a testa alta. Non conosco altre strade per fare bene”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG