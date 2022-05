L’allenatore del Cagliari, Agostini alla sfida decisiva contro il Venezia ritrova anche Nandez per l’ultima partita.

Il tecnico del Cagliari, Agostini parla in vista del match decisivo per la salvezza contro il Venezia, ma l’esito dipenderà anche dalla Salernitana.

Queste le parole: “Devo decidere ancora chi gioca, ho alcune considerazioni in ballo e valuterà cosa riterrò opportuno.” Aggiunge: “Sicuramente è tutto importante in queste gare, valgono una stagione. Quel qualcosa in più deve arrivare dalla testa di ognuno di noi.“

Il recupero di Nandez: “Entrambe le soluzioni (3 o 4, ndr) non sono da scartare, entrambe mi sono piaciute e valuterò quella adatta. Nandez sta bene e farà parte di questa trasferta.“

Sulla salvezza: “Sinceramente non penso alla Salernitana, sarebbe una perdita di tempo ed energie. Sappiamo che non dipende solo da noi, ma prima si pensa al Venezia per fare risultato in ogni maniera.” Conclude Agostini allenatore dei sardi.

