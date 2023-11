Il Cagliari riceve anche un altro benestare per il nuovo Unipol Gigi Riva. Il tassello mancante arriverà entro fine 2023

E’ arrivato oggi l’ok dalla conferenza di servizi convocata al Comune di Cagliari per discutere del Nuovo stadio Unipol Gigi Riva, in presenza del club rossoblù, vigili del fuoco, Asl e tutti gli altri enti che possono dare il loro parere su questioni fondamentali per la realizzazione del nuovo impianto.

Ora manca solo l’ultimo step prima di poter procedere alla gara d’appalto per i lavori: la valutazione dell’impatto ambientale, con l’ok dell’assessorato regionale atteso per fine novembre/inizio dicembre. A riferirlo è, con una nota, l’ANSA.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG