Le parole di Tommaso Augello, nuovo esterno del Cagliari, dopo l’ufficialità del trasferimento dalla Sampdoria

Tommaso Augello ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Cagliari.

PAROLE – «Il Cagliari mi ha voluto fortemente fin da subito. Non ho avuto alcun dubbio: mister Ranieri mi ha lanciato in A, per me è un orgoglio che mi abbia voluto qui. Lo stimo sia a livello umano che come tecnico, gli devo tanto. Conosco bene il suo modo di giocare: ama difendere in maniera compatta, quando però hai la palla ti dà la libertà di spingere sulla fascia, che è quello che mi piace fare».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG