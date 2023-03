Le parole di Paulo Azzi, esterno mancino del Cagliari, sulla stagione della squadra rossoblù in Serie B. I dettagli

Paulo Azzi ha parlato a L’Unione Sarda della sua stagione con il Cagliari.

PAROLE – «E’ la mia grande opportunità e se sono qui lo devo a Tesser. Ora proviamo a salire. Non me l’aspettavo. Arrivare, giocare subito e segnare è stato molto bello. Ora stiamo andando bene, abbiamo trovato anche quel risultato fuori casa che cercavamo da tanto. È importante per il finale».

L’articolo Cagliari, Azzi: «Non mi aspettavo di giocare subito, l’obiettivo…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG