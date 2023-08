Il direttore sportivo del Cagliari, Nereo Bonato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita del match contro l’Inter

Nel corso del prepartita di Cagliari–Inter, il direttore sportivo dei sardi, Nereo Bonato, ha parlato così ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «E’ stato un mercato difficile, come sempre quando si sale dalla B alla A. Volevamo integrare il gruppo della scorsa stagione con elementi di categoria. Mixando giocatori giovani ed esperti. Petagna Per completare il nostro mercato ci serve l’attaccante, abbiamo seguito Petagna e vediamo se si concretizzerà negli ultimi giorni di mercato. Abbiamo dovuto rivedere il mercato a causa degli infortuni e cercheremo di completarlo. Rosa profonda Abbiamo fatto investimenti su profili giovani come Sulemana e Prati per costruire qualcosa che potesse durare nel tempo. Abbiamo puntato su di loro e penso che una realtà come Cagliari debba fare questo modo per preservare la sostenibilità economica».

L’articolo Cagliari, Bonato a Dazn: «È stato un mercato difficile» proviene da Inter News 24.

