Il capitano e numero 10 dell’Inter, Lautaro Martinez, raddoppia il vantaggio nerazzurro nella sfida contro il Cagliari

Ottimo controllo in area di rigore sull’assistenza di Dimarco, sterzata e conclusione col destro: Lautaro Martinez raddoppia in Cagliari-Inter.

Il capitano nerazzurro sale a quota 3 gol in questa stagione di Serie A, eguagliando Osimhen e Giroud in cima alla classifica marcatori. Nona rete in nove partite per l’argentino in Serie A contro il Cagliari, la sua vittima preferita nella competizione.

L’articolo Cagliari Inter, Lautaro segna e vola nella classifica marcatori – VIDEO proviene da Inter News 24.

