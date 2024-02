Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato Radiolina di vari temi, tra cui il mercato e la salvezza

PERIODO NEGATIVO – «Veniamo da tre sconfitte, dobbiamo capire cosa non è andato, già a partire da sabato contro la Lazio e mettere in campo quello che dobbiamo fare».

MERCATO – «Mercato equilibrato, che doveva tenere presente i parametri economici. Dovevamo migliorare la rosa. Abbiamo avuto 4 cessioni, più la proposta per goldaniga vantaggiosa. Le due entrate erano mirate, Mina, perché cercavamo un leader in difesa. Gaetano ci porta qualità in avanti. Avevamo il terzo colpo con Barak, davvero importante, ma per dinamiche non siamo riusciti a realizzarlo».

