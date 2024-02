L’ex difensore Fulvio Collovati sostiene che i nerazzurri siano favoriti per lo Scudetto ma che il discorso non sia ancora chiuso.

Fulvio Collovati ha parlato di Inter e dell’attuale Serie A nel corso di un’intervista a Il Giorno. “La Juve è a quattro punti, anche se l’Inter ha una gara in meno. Non c’è un divario enorme e mancano ancora quindici partite. In passato ho visto rimonte con nove lunghezze da recuperare e meno gare a disposizione, per cui…“.

Il lavoro di Inzaghi

“Ha una squadra di livello, che ha in panchina Frattesi o Carlos Augusto. ma in questi tre anni di lavoro si è vista la sua mano. La squadra gioca bene, non dà punti di riferimento nemmeno coi difensori. Spesso trovi Pavard, Acerbi o Bastoni in avanti. È tutto lavoro del tecnico”.

Su Roma-Inter

“Per l’Inter sarà una gara sofferta, probabilmente, come è stato a Firenze, ma è comunque favorita. Parliamo di una squadra che ha messo in difficoltà il Manchester City e ha fatto tante finali. È la più forte, ha la rosa più completa. Quest’anno è stata costruita per vincere”.

L’incidenza della Champions

“Credo che sarà un eventuale alibi, eventualmente. L’Inter l’anno scorso ha vinto due finali, ne ha persa un’altra e non mi sembrava stanca nell’ultima fase”.

Percentuali Scudetto

“Secondo me il Milan non è in corsa, per me sarà all’80% dell’Inter e al 20% della Juve. I bianconeri più probabilmente dovranno consolidare il secondo posto. Credo che nello scontro diretto si sia visto un valore sotto quello dell’Inter. Non c’è un livello paritetico come qualità, oggi“.

