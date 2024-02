L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti esprime il suo parere sulla questione stadio e sul duello bianco-nerazzurro in vetta alla classifica.

Massimo Moratti a Radio Rai ha parlato della lotta Scudetto di questa stagione e di tanti altri argomenti partendo da qualche aneddoto relativo alla sua presidenza. “Le scelte avvenivano più per passione, per tifo, per fare in modo che la squadra fosse forte e il pubblico contento. Questo desiderio di realizzare quello che era un sogno personale per tutti rendeva difficile mettere insieme le due cose. Si stava attenti ai numeri decisamente, ma si scivolava con qualche acquisto che magari non era previsto e con qualcosa che rendeva la squadra competitiva che era quello che mi interessava”.

Su San Siro

“Lo stadio di Milano è ancora meraviglioso come stadio, quando si parla di stadi si parla di stadi più piccoli. La questione stadi la vedo più come una questione nazionale non legata a Milano e Roma dove gli stadi sono ancora bellissimi. La mentalità in Italia è diversa. Io non voglio farmi i fatti di Inter e Milan, ma guardando lo stadio è spettacolare. Credo che San Siro abbia una cosa fondamentale: lo spettatore vede benissimo la partita, questa è la cosa principale. Poi si può lavorare sui servizi, ma per conto mio è esagerato il fatto di abbatterlo. Non faccio i conti su San Siro, non è il mio mestiere, può darsi che abbiano trovato il sistema per cui con lo stadio nuovo non si hanno debiti”.

Sulla lotta Scudetto

“Per me l’Inter è molto più forte delle altre. Poi la Juve dà fastidio perché ha un modo molto pragmatico e bisogna starci attenti, ma l’Inter dà l’impressione di avere un bel gioco, oltre a essere pratica e vincere le partite ha un bel gioco. Chi lo vince non lo so, ma l’Inter se lo merita. Sta crescendo come la gente si aspettava e suscita un tifo notevole”.

