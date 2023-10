Le parole di Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, in conferenza stampa dopo la sconfitta dei rossoblu con la Roma

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. Di seguito le sue parole.

RIPARTIRE – «Momento delicato e complicato, quando vieni da quattro sconfitte capisci che qualcosa non va. Questa estate sapevamo di prendere dei rischi lavorando tanto sui giovani, abbiamo dato fiducia ai protagonisti della promozione e la differenza di categoria ci ha messo in difficoltà, sapevamo che l’impatto fosse meno complicato. Il calendario ci ha messo subito contro 5 top club che hanno evidenziato le nostre difficoltà in Serie A, ci sono ancora risorse come Lapadula, Mancosu e Jankto che non hanno ancora giocato in questa parte di campionato. Ripartiamo dall’unità di intenti a partire dal presidente, c’è grande unità, è un’opportunità per tutti di crescere, con i giovani dobbiamo avere tempo per farli maturare, abbiamo un pubblico eccezionale che ci sta vicino e ci fa capire di esserci vicino nelle difficoltà, vedere la curva che dopo quattro sconfitte ci applaude significa che c’è terreno fertile su cui dobbiamo lavorare. C’è la sosta per lavorare con calma e recupereremo gli infortunati per ripartire facendo tesoro degli errori mettendo il 110% tutti».

ALLENATORE – «Ranieri non è in discussione, c’è unità di intenti tra tutti per il percorso studiato insieme in estate. Ci sono criticità evidenti ma il tempo sarà nostro alleato, ci sono altre trenta giornate per riscattarci»

