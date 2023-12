Cagliari, a Napoli l’approccio sarà tutto: tra le parole di Claudio Ranieri ed una statistica preoccupante. Il dato choc

La partita tra il Cagliari ed il Napoli – in questo caso in Campania, allo stadio Maradona – non potrà mai essere una sfida come tutte le altre. Eventi storici critici, tantissimi ex in comune ed una sorta di rivalità triviale sono alcuni degli elementi che scaldano la partita. Essa prenderà il via a partire dalle ore 18:00 sotto la direzione del signor Matteo Marcenaro di Genova.

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport sottolinea nella propria edizione odierna un aspetto tra i più importanti della gara inserita nella 16a giornata del campionato di Serie A 2023-2024. L’approccio alla sfida sarà tutto: il tecnico Claudio Ranieri ne è consapevole ed inoltre c’è una statistica preoccupante per i rossoblù.

Infatti il Cagliari nel corso delle prime quindici giornate è andato in svantaggio per dieci volte! Il dato non è confortante ma allo stesso tempo obbliga i rossoblù a stare attenti, concentrandosi in modo maniacale sull’approccio alla gara contro la squadra di Walter Mazzarri.

