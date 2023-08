Il Cagliari è alla ricerca di un attaccante per sopperire all’assenza per infortunio di Lapadula e Colombo è in cima alla lista

Il Cagliari è alla ricerca di un attaccante per sopperire all’assenza per infortunio di Lapadula e Colombo è in cima alla lista

Secondo quanto riportato da Cagliari News 24, l’attaccante dei rossoneri è il profilo preferito dei rossoblù per il reparto offensivo. Più fredde al momento le piste Petagna e Borja Mayoral.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG