Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a La Repubblica dove si è raccontato in una lunga intervista. Le sue dichiarazioni:

«Mi auguro che la mia esperienza rompa la barriera di diffidenza nei confronti dei giovani. Ne trovi tanti in Serie D, in Lega Pro, nelle Primavere. Mi etichettano come gasperiniano, ed è vero che i rimproveri di Gasperini mi hanno aiutato. Ma ho preso molto anche da Lippi e Guardiola. Da Juric ho imparato il perfezionismo. Ranieri è bravo nella gestione delle persone, come Deschamps, che non faceva distinzioni fra anziani e giovani. Per guidare un gruppo non esiste un manuale, serve umanità. Contano le sensazioni».

