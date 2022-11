Contro il Sudtirol il Cagliari è chiamato a vincere per rimettere a posto la classifica e riportare serenità nell’ambiente

Sudtirol-Cagliari non è una partita come le altre. Le due formazioni scendono in campo allo stadio Druso di Bolzano fra poche ore con il fischio d’inizio fissato per le ore 14. E’ sfida aperta per i due rispettivi tecnici, Fabio Liverani e Pierpaolo Bisoli. Gli stati d’animo sono diametralmente opposti fra le due squadre.

Ad Asseminello, come riporta L’Unione Sarda, l’entusiasmo e i buoni propositi continuano a scontrarsi con la classifica. I fischi della Domus dopo il pari con la Reggina ancora rimbombano nella testa dei giocatori e il malessere della piazza è sempre più tangibile. Sono tutti in discussione, allenatore compreso. Grande occasione quest’oggi contro il Sudtirol per dare un segnale forte ai tifosi e, soprattutto, alla classifica.

