Il Cagliari si avvicina al ritorno Claudio Ranieri. Tutti i dettagli sulla trattativa tra l’allenatore ed il club

Secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore ci sono stati degli ulteriori passi in avanti per l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari.

Dopo oltre trent’anni dalla prima volta, l’allenatore romano ex Sampdoria si appresta dunque a tornare in Sardegna. Si attente ancora la fumata bianca definitiva, ma la trattativa sembra ormai essere in dirittura d’arrivo per il post Liverani.

L’articolo Cagliari, cresce la fiducia per Ranieri proviene da Calcio News 24.

