Le parole di Beppe Galli, agente di Alessandro Bianco della Fiorentina. Tutti i dettagli sul suo futuro e sulla volontà del calciatore

Beppe Galli, agente tra gli altri del giovane centrocampista della Fiorentina, Alessandro Bianco, ha parlato a Firezneviola.it.

PAROLE – «Abbiamo parlato poche settimane fa con la Fiorentina, di comune accordo con il direttore sportivo abbiamo deciso di valutare le opzioni che si presenteranno nella sessione invernale di calciomercato e poi capiremo come muoverci per trovare la soluzione più adeguata alle esigenze del ragazzo. Intendo dire che valuteremo le proposte che arriveranno ma ovviamente solo in prestito, in quanto sia il ragazzo che la società non vogliono assolutamente dividersi. A giugno ci sono state molte proposte, tra cui la Reggina e il Bari, squadre che adesso sono ai playoff di B, quindi rose importanti. Il ragazzo piace a molti, ma Barone e Pradè, che credono nel ragazzo, hanno sempre rifiutato le proposte arrivate fino ad oggi».

