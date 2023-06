Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è tornato a parlare della promozione in Serie A della formazione sarda

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, questa mattina nel corso di un incontro istituzionale al Rettorato dell’Università del capoluogo sardo è tornato a parlare del ritorno in massima serie.

LE PAROLE – «Un’esperienza unica, una promozione che, per come è avvenuta, rimarrà nella storia del Cagliari, della Sardegna e della sua gente. Speriamo che i ragazzi ripartano tra qualche settimana con lo stesso spirito, l’orgoglio e l’adrenalina di quest’avventura straordinaria. Mister Claudio Ranieri ha trovato a Cagliari le condizioni ideali per lavorare, come avvenne 33 anni fa, siamo felici e orgogliosi di questo. Questo traguardo raggiunto lo dedichiamo anche a Tonino Orrù, che ci ha lasciati qualche mese fa proprio nel corso di questa stagione, e a tutta la famiglia che portò qui il mister la prima volta».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG