In conferenza stampa ha parlato Nereo Bonato, ds del Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato della società sarda.

SALVEZZA – «Il mercato è stato fatto pensando alla Serie A. Un mercato che è complicato perché la differenza con la Serie B era elevata. Inizialmente non volevamo stravolgere il gruppo della promozione. Avevamo la necessità d’integrare questo gruppo per aumentare la competitività tecnica della squadra. Abbiamo fatto scelte ponderate, pensate dopo la promozione. Abbiamo cercato di inserire elementi che sotto l’aspetto motivazionale e tecnico potessero darci quel valore aggiunto per giocarci con le nostre armi la salvezza».

CALCIOMERCATO – «I nostro obiettivi sono quelli di integrare questo gruppo in tutti i reparti. Abbiamo preso un portiere, tre giocatori nel reparto difensivo, tre centrocampisti e tre giocatori nel reparto avanzato. Volevamo portare dentro esperienza per la categoria: viene da pensare ad Augello, Petagna, Shomurodov, Jankto, Scuffet. Giocatori internazionali come Wieteska e Hatzidiakos e inserimento di profili giovani che portassero entusiasmo e voglia di emergere. Da qui le scelte di Sulemana, Prati e Oristanio. E’ stato un mercato equilibrato dove abbiamo cercato con oculatezza di accontentare il mister facendo tutti gli sforzi possibili dal punto di vista economico. E’ stato un mercato con dieci entrate e diciassette uscite contando i ragazzi andati in C. E’ stato un mercato dove il club ha investito: ci sono ragazzi futuribili come Sulemana e Prati, ma la filosofia è quella di avere un gruppo di giocatori di proprietà del Cagliari e così è stato».

