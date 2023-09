Paulo Dybala ci sarà contro l’Empoli? Svelato il piano di recupero dell’attaccante argentino da parte della Roma

Come svelato dal Corriere dello Sport, in casa Roma si spera nel recupero di Paulo Dybala per la gara contro l’Empoli alla ripresa.

L’argentino lavorerà ancora a ritmi blandi, cercando poi di aumentare i carichi giorno dopo giorno. Se le sue fibre risponderanno bene, il numero 21 potrà tornare tra i convocati di Mourinho.

