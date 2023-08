Cagliari-Inter, ecco svelata la maglia dei nerazzurri per il match: il post social

Poche ore al calcio d’inizio della sfida tra Inter e Cagliari, valida per la seconda giornata di campionato.

Come testimoniato da questo video postato dalla società, i nerazzurri vestiranno con il kit da trasferta per la prima volta in Serie A.

L’articolo Cagliari-Inter, ecco svelata la maglia dei nerazzurri per il match – VIDEO proviene da Inter News 24.

