L’ex centrocampista Lothar Matthaus spiega i motivi per cui il francese vuole cambiare aria.

Lothar Matthaus a Sky Germania sostiene che alla fine Benjamin Pavard sarà un giocatore dell’Inter. “Credo che Inter e Bayern si accorderanno alla fine su una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni. Oppure Pavard dovrà rimanere ancora un anno e potrà andarsene a zero. Con tutto il bene che voglio al mio ex club bisogna però dire che al momento passare dal Bayern Monaco all’Inter non rappresenterebbe nessun tipo di upgrade”.

“Anche se i nerazzurri hanno fatto una stagione forte, erano finalisti in Champions League e hanno vinto la Coppa Italia. Il Bayern in Europa è più importante. Però nel lungo periodo Pavard vorrebbe giocare come difensore centrale. E ha mostrato di saperlo fare molto bene. Il suo obiettivo è naturalmente accumulare minutaggio nel ruolo in cui si vede meglio. L’Europeo si avvicina e Benjamin vorrebbe essere un giocatore titolare della Nazionale francese”.

