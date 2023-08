Ecco la live di Cagliari-Inter, valevole come seconda giornata di campionato di Serie A: cronaca, risultato, tabellino

Fischio d’inizio alle 20.45 all’Unipol Domus per l’incontro della seconda giornata di Serie A tra Cagliari e Inter. Ecco la live della partita.

CAGLIARI INTER LIVE

37′ EQUILIBRIO- Il Cagliari mantiene il possesso palla, facendo girare il pallone alla ricerca di un varco nel muro nerazzurro

34′ SOSTITUZIONE CAGLIARI- Fuori Pavoletti per un problema muscolare, al suo posto entra Luvumbo

30′ GOL INTER- Scambio letale Dimarco-Lautaro, col Toro che controlla il pallone, prende la mira e gonfia la rete!

27′ OCCASIONE CAGLIARI- Ancora Pavoletti di testa, che svetta tra Dumfries e Darmian. Il pallone sfiora l’incrocio dei pali.

25′ DUMFRIES CERCA IL BIS- Stessa galoppata sulla fascia dell’azione del vantaggio, con l’olandese che però stavolta calcia troppo alto.

22′ CAGLIARI AVANTI- Nandez cerca di sorprendere la difesa con una veloce imbucata. Ci pensa Calhanoglu a rientrare e chiudere in angolo.

21′ GOL INTER- Denzel Dumfries entra nella classifica marcatori, su assist du Thuram. L’olandese incrocia dolcemente sul secondo palo, spiazzando Radunovic!

15′ TENTATIVO CAGLIARI- Risposta del Cagliari, che attraverso il colpo di testa di Pavoletti prova a impensierire Sommer. Pallone alto di poco.

13′ PALO INTER- Lautaro colpisce di sinistro, raccogliendo la rimessa laterale di Dumfries. La sfera si schianta in pieno sul palo!

3′ OCCASIONE INTER- Dimarco raccoglie il filtrante di Calhanoglu e mette subito in mezzo per Thuram. La difesa manda in angolo.

1′ CAGLIARI AVANTI- I padroni di casa del Cagliari partono aggressivi, ma la difesa dell’Inter respinge l’offensiva senza problemi

Fischio d’inizio alle 20.45, si parte!

MIGLIORE IN CAMPO NEL PRIMO TEMPO:

CAGLIARI INTER, IL TABELLINO

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 21 Jankto; 30 Pavoletti (34′ Luvumbo), 19 Oristanio.

A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 48 Guercio, 49 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

CAGLIARI INTER, IL PRE-PARTITA

Ecco la divisa indossata dai nerazzurri per l’incontro

L’arrivo dei nerazzurri allo stadio

Dal campo, un saluto a Calhanoglu

