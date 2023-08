La formazione nerazzurra che domani sera scenderà in campo a Cagliari non dovrebbe essere diversa da quella vista in casa contro il Monza.

L’Inter domani sera chiuderà la seconda giornata di Serie A in trasferta a Cagliari: Simone Inzaghi non ha dubbi di formazione anche se uno glielo potrebbe far venire Marko Arnautovic, come riporta il Corriere dello Sport. L’austriaco è entrato benissimo contro il Monza mettendo a referto anche un assist ma Marcus Thuram resta per il momento in vantaggio.

Saranno indisponibili Acerbi e Sanchez anche se quest’ultimo avrebbe potuto essere a disposizione; ecco la probabile formazione dei nerazzurri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

