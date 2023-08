Il Ninho Maravilla rivela qualche curiosità su sé stesso.

Alexis Sanchez è stato intervistato dai canali ufficiali dell’Inter; ecco le sue dichiarazioni. “Il gol a cui sono più affezionato? Quello alla Juventus, credo, quello al 121′ (in Supercoppa Italiana, ndr). Un compagno non vedo l’ora di riabbracciare? Federico Dimarco”.

“Abbiamo parlato tante volte, mi fa divertire. Chi sono gli altri cinque cileni ad aver giocato nell’Inter? David Pizarro, Luis Antonio Jiménez, Ivan Zamorano, Arturo Vidal e Gary Medel, il Pitbull”. L’attaccante cileno ha firmato un contratto annuale dopo una stagione passata al Marsiglia; in Francia ha segnato 18 goal in campionato. Sanchez non sarà disponibile per la trasferta di Cagliari ma inizierà subito ad allenarsi per essere convocato per la partita della settimana prossima.

