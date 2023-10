Gianluca Lapadula, attaccante del Cagliari, ha parlato a margine del premio “Manlio Scopigno e Felice Pulici” come MVP della scorsa stagione di Serie B

MVP SERIE B – «Sono felicissimo per questo riconoscimento, visto il prestigio del premio intitolato a Manlio Scopigno, un grande del calcio e un simbolo del Cagliari. È un orgoglio enorme vedere riconosciuti i propri risultati, per me che tengo tantissimo ai colori rossoblù e alla Nazionale peruviana: vuol dire che ho fatto bene insieme ai compagni e i tecnici con cui condividiamo sforzi, lavoro e quotidianità. Non posso che prendere questa soddisfazione come ulteriore sprone per tornare presto in campo e fare sempre meglio».

