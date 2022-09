L’allenatore del Cagliari Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Bari

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bari.

BARI – «Si, è una partita importante come a Benevento. Incontriamo una squadra di qualità che non ha mai perso. Una squadra già rodata. Sulla sinistra il ballottaggio è tra Barreca e Carboni. La condizione di Barreca sta migliorando, non ha i novanta minuti e bisogna capire se farlo partire dall’inizio o farlo subentrare a Carboni».

RISULTATO – «E’ importante e bisogna pensare al lavoro a prescindere dal risultato. E’ naturale che lavorare 15 giorni con un risultato positivo è importante ma ciò non deve distrarci. Bisogna fare attenzione e avere rispetto del Bari, una squadra che va molto in verticale. Bisogna avere molta tecnica e capire che partita va fatta».

VIOLA – «E’ un giocatore di qualità. Vediamo per domani per vedere cosa penso dall’inizio e che partita può diventare».

