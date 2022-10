Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna: le dichiarazioni

Fabio Liverani, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Bologna.

SCELTE – «Abbiamo cambiato tanto perché volevamo dare valore al settore giovanile del Cagliari che l’anno scorso hanno fatto tanto bene. Oggi era un’occasione per vederli, e nonostante non mi piaccia perdere vado via con molte certezze».

CAMPIONATO – «Il campionato di Serie B lascia tanti cambiamenti. Non ci sono partite mai scontate. La continuità di risultati ci deve accompagnare in questo periodo. Lunedì incontriamo una squadra che viene da un momento importante e dobbiamo pensare da domani a fare la partita anche ad Ascoli».

L’articolo Cagliari, Liverani: «Nonostante tutto vado via con delle certezze» proviene da Calcio News 24.

