Cagliari, operazione per Marco Mancosu di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro

Il Cagliari di Claudio Ranieri si prepara alla sfida contro il Torino, ma non potrà contare su Marco Mancosu. Come riportato sul sito della società isolana, il centrocampista non sarà disponibile per la partita, visto che si è sottoposto ad un intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

L’operazione, eseguita a Bologna dal professor Stefano Zaffagnini, è perfettamente riuscita. Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà l’iter di recupero.

