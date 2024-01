Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha raccontato un rammarico di mercato su un trasferimento del passato dai rossoneri alla Juve

Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, svelando il rammarico del Milan su Edgar Davids, ex centrocampista olandese che per anni ha fatto le fortune della Juve dopo una breve esperienza in rossonero. Queste le sue parole.

«Davids con noi non rendeva, forse per colpa nostra. E’ andato alla Juve ed è diventato il più forte centrocampista in Europa. Questo per dire che spesso l’ambiente influenza».

