Cagliari, Mazzarri parla in vista del match contro l’Udinese, queste le parole del tecnico della squadra sarda.

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri parla di Cragno e Joao Pedro dopo l’eliminazione dell’Italia ai playoff mondiali: “Li ho trovati molto giù di morale, ma ora dobbiamo pensare al Cagliari, attraverso il buon rendimento in rossoblù poi possono tornare a vestire quella maglia. Ma ora serve prendere punti”.

Le parole su Rog: “Lo aspettavamo da tempo, io lo conosco anche da prima che arrivasse a Cagliari. È un ragazzo che domani sarà in panchina e vedremo, l’ho già visto bene e penso che sia pronto a giocare uno spezzone di gara”.

Walter Mazzarri

Mazzarri parla anche della gara salvezza: “Domani abbiamo una super partita che dobbiamo affrontare come se fosse contro la prima in classifica. Il calcio è molto semplice, anche se non ci sono mai partite scontate. Dobbiamo prendere punti in ogni gara a prescindere dall’avversario”.

Conclude parlando dei recuperi: “Sono contento, almeno si sanno le date anche se sarebbero dovute essere già recuperate a oggi perché c’era il tempo. Ma almeno ora sappiamo un po’ prima della fine conosceremo la classifica e ripartiremo tutti alla pari, per così dire”.

