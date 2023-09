All’Unipol Domus, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Unipol Domus, Cagliari e Milan si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Cagliari-Milan 1-0: sintesi e moviola

29′ GOL CAGLIARI – Uno-due Nandez Luvumbo in area e sinistro fulmineo dell’angolano che non lascia scampo a Sportiello

28′ Radunovic blocca – Sinistro piazzato di Okafor ma il serbo è attento a bloccare a terra

26′ Hatzidiakos si immola sul tiro del numero 8 rossonero ben trovato a rimorchio da Theo

21′ Cross di Zappa, Petagna la gira di testa ma Sportiello blocca

9′ Lancio di Adli a pescare Reijnders in area, controllo sontuoso e palla al centro per Okafor che di testa non trova la porta

6′ Contatto in area Luvumbo-Tomori, l’angolano resta a terra ma l’arbitro lascia correre

2′ Occasione Milan – Reijnders si invol verso la porta tagliando il campo, destro a incrociare e palla di poco fuori

18:30 Iniziato il match all’Unipol Domus

Cagliari-Milan 1-0: risultato e tabellino

RETI: 29′ Luvumbo

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Nandez, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri. A disp. Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Pavoletti, Obert, Dentello, Shomurodov, Di Pardo

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. All. Pioli. A disp. Nava, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Romero, Kjaer, Pellegrino, Pobega, Musah, Bartesaghi

