Cagliari Milan, c’è Okafor: perché è lui il vice Giroud! L’attaccante ex Salisburgo ha convinto Stefano Pioli così

Sarà Noah Okafor a guidare l’attacco del Milan contro il Cagliari e sarà lui a dare il turno di riposo a Olivier Giroud, sempre titolare per lui. Per l’attaccante svizzero sarà esordio da titolare, lui che ora è il vice Giroud.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’ex Salisburgo ha convinto Pioli con gli ottimi allenamenti a Milanello e gli ingressi in campo positivi contro la Roma e il Verona. Dopo un inizio di stagione più difficile per lui: ha iniziato tardi la preparazione con i rossoneri e ha dovuto recuperare da un infortunio che aveva subito con il Salisburgo. Ora però è pronto per trascinare i rossoneri.

