Paulo Fonseca ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Cagliari. Ecco le parole del mister.

E’ la vigilia di Cagliari-Milan e Paulo Fonseca, al centro sportivo di Milanello, ha presentato la partita che aspetta domani i rossoneri all’Unipol Domus di Cagliari. La squadra è reduce dalla vittoria in trasferta di prestigio sul campo del Real Madrid.

Dopo la notte magica del Bernabeu gli uomini di Fonseca sono in cerca di conferme anche in campionato, i tre punti sono infatti l’unica via per restare in scia alle squadre che precedono i rossoneri, sperando magari di iniziare già da questo weekend a recuperare loro qualche punto per avvicinare le primissime posizioni in classifica. Di seguito i passaggi chiave della conferenza stampa del mister.

Come arriva il Milan alla sfida di domani

Ancora assenze in casa Milan per la trasferta di Cagliari di domani alle 18:00 alla Unipol Domus. Matteo Gabbia non ha recuperato infatti dal suo infortunio e, al contempo, si è aggiunto alla lista degli indisponibili del match anche Alvaro Morata. Lo spagnolo ha rimediato un brutto infortunio nell’allenamento di ieri a Milanello. Paulo Fonseca, nel corso della conferenza stampa, ha fornito nuovi dettagli in merito al forfait del numero 7 rossonero. Assenze anche in casa Cagliari che dovrà fare a meno degli squalificati Mina e Adopo, espulsi nell’ultimo match giocato dai sardi contro la Lazio all’Olimpico.

La gara di domani, Leao e…. chi gioca al posto di Morata, Abraham o Camarda

Paulo Fonseca ha subito affrontato in conferenza stampa come approcciare alla partita di domani dopo l’impresa di Madrid al Bernabeu. Il tecnico ha infatti affermato “che è importante rimanere con le cose buone che abbiamo fatto, con questo spirito e coraggio. È importante capire che sarà una partita diversa. Dobbiamo essere un’altra squadra per giocare a Cagliari. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per vincere questa partita”. Sull’importanza della gara di domani in ottima scudetto ha sottolineato che “è importante per tutto, non dobbiamo sbagliare in questo tipo di partita. Non possiamo perdere punti in questo momento. Arriviamo da una buona partita, non ha senso la vittoria col Real se non vinciamo col Cagliari. Sarà una partita totalmente diversa per le caratteristiche dell’avversario. Ma è importantissimo vincere domani”. Su Leao invece ha affermato che “domani giocherà dal primo minuto. Ha fatto una buona partita. Io ho dopo la partita detto che poteva fare anche meglio e fare alcune decisioni migliori. Dobbiamo tutti capire che sarà una partita totalmente diversa per Rafa, con marcatura individuale, senza lo spazio avuto a Madrid. Sarà una partita diversa. Mi aspetto che Rafa possa stare allo stesso livello”. Su Morata invece: “È stata una situazione strana. Ha avuto uno scontro con Pavlovic. In un primo momento non pensavo fosse un problema come questo. Sta bene, ma non è pronto e non può giocare domani”. SCELTE DI FORMAZIONE: “In questo momento è difficile scegliere i giocatori. Ad esempio Chukwu, che sta in un buon momento. Io posso spiegare ai giocatori che è una scelta tattica, non in funzione delle performance. Ora abbiamo più possibilità di cambiare in funzione delle partite. Per esempio abbiamo giocato con Pavlovic e Thiaw perché era una partita fisica. A Madrid, una partita più veloce, ha giocato Tomori. Ho la fortuna di poter scegliere in base alle partite e agli avversari. Penso che i giocatori lo capiscano, sono diretto e spiego quando devo spiegare. È positivo avere questa possibilità e credo che i giocatori capiscano bene le scelte“. ABRAHAM O CAMARDA? “Posso dirtelo subito perché tanto dopo mezz’ora lo saprete (ride, ndr). Domani giocherà Camarda“. Ha aggiunto poi che “Camarda in questo momento è più pronto di Abraham per fare questo ruolo. E devo dire che Abraham non sta totalmente bene ma sta meglio. Io ho fiducia totale in Camarda. Si è allenato molto bene. Ha l’età che ha, ma ha una maturità molto grande. Ha coraggio, lavora tanto per la squadra difensivamente. Ieri abbiamo avuto questo problema di Morata. Non ho avuto un solo dubbio su chi avrebbe dovuto giocare domani”.

Francesco Camarda

Le vittorie con Inter e Real Madrid sono un caso?

“Magari possiamo avere diverse spiegazioni. In primis devo dire che questo tipo di partite sono una grande motivazione per i giocatori. Se possiamo dire la verità i giocatori affrontano queste partite più motivati che le altre partite. E per questo sono più preoccupato oggi per il Cagliari che prima della partita col Real. Poi, sono partite totalmente diverse. Quando si gioca contro questo tipo di squadre come il Real il peggio che può succedere è non avere coraggio perché c’è tanto spazio. Le squadre quando giocano queste tipo di partite vanno con un po’ di paura e pensano a difendersi. Ma ai giocatori dico che c’è spazio, che possiamo fare le nostre cose e quindi durante la partita prendi fiducia. In questo tipo di partita abbiamo spazio per giocare. Domani sono sicuro che non avremo lo stesso spazio per giocare. La squadra quando sta in questo contesto è una squadra che ha coraggio, che controlla la partita, che gioca insieme. È per questo che abbiamo fatto bene”.

LEGGI ANCHE Donnarumma può tornare, ipotesi clamorosa: “tradimento” al Milan?

Leggi l’articolo completo Cagliari-Milan, Fonseca: “Abraham o Camarda Ecco chi gioca. Dobbiamo vincere per non vanificare Madrid”, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG