Cagliari Milan, in campo un tridente inedito! Le novità. A riposo Leao e Giroud, sempre titolari, e spazio ai nuovi arrivati

Nel turno infrasettimanale, dove il Milan affronta il Cagliari in terra sarda, Pioli opta per un cambio in attacco. A riposo sia Rafael Leao sia Olivier Giroud, finora sempre titolari.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico schiererà un tridente del tutto inedito: Samuel Chukwueze sulla destra, Noah Okafor al centro dell’attacco e Christian Pulisic a sinistra.

The post Cagliari Milan, in campo un tridente inedito! Le novità appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG