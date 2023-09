Prime proteste nel corso di Cagliari-Milan alla prima azione offensiva dei rossoneri: Chukwueze viene abbattuto in area

Subito animi caldi e proteste all’inizio di Cagliari-Milan per un calcio di rigore non concesso ai rossoneri. Alla prima azione della partita Samuele Chukwueze ha saltato tre difensori avversari prima di essere atterrato in area di rigore avversaria da uno di essi con uno step on foot.

Per l’arbitro La Penna, così come per il VAR, non c’è nulla e si è lasciato correre. Tuttavia resta più di qualche dubbio per un calcio di rigore che pareva essere evidente.

