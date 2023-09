Pazzini ha parlato a Dazn nel pre partita di Cagliari Milan match valido per la sesta giornata di Serie A 2023-24. Ecco cosa ha detto

«Pioli sta cercando nuove risorse, oggi ha una panchina più lunga, sarà un occasione da sfruttare per tanti giocatori. Anche se il Cagliari è in difficoltà mi aspetto una partita complicata per il Milan. Mi aspetto un Cagliari che vuole fare un’ottima partita difensiva per poi ripartire».

