Cagliari Milan, seconda consecutiva da titolare per Florenzi: non accadeva dal 2021. Le ultime sul terzino rossonero

Alessandro Florenzi, dopo aver giocato titolare già contro il Verona, giocherà dal primo minuto anche la sfida tra Cagliari e Milan.

Per il terzino rossonero si tratta della seconda sfida consecutiva da titolare e non gli capita da dicembre 2021, quando partì titolare in Milan-Salernitana e poi in Udinese-Milan.

The post Cagliari Milan, seconda consecutiva da titolare per Florenzi: non accadeva dal 2021 appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG