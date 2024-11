Il Milan sarà ospite alla Unipol Domus di Cagliari e il clima appare già rovente. E’ già polemica, ancor prima del fischio d’inizio.

Dopo la ridondante vittoria rossonera a Madrid contro il Real, è tempo di campionato ed è tempo di pensare alla sfida di Cagliari in programma oggi alle ore 18:00 all’Unipol Domus. La gara si presenta complicata per i rossoneri che dovranno fare a meno di Morata che ha rimediato un trauma cranico in allenamento.

La sfida si annuncia essere anche polemica, soprattutto per quanto accaduto nelle ultime ore che ha suscitato reazioni importanti in quel di Cagliari. Ecco cosa ha turbato il Cagliari in vista del match contro i rossoneri di Fonseca.

A Cagliari un banco di prova

La sbornia di Madrid dovrà essere subito smaltita in casa Milan. Non c’è tempo infatti per distrazioni e voli pindarici direzione Bernabeu, a Cagliari gli uomini di Fonseca sono chiamati a dare seguito al quanto di bello visto a Madrid, esattamente come ci si aspettava potesse fare dopo il trionfo nel derby contro l’Inter. L’elemento che ha maggiormente caratterizzato la stagione degli uomini di Fonseca è stato infatti l’incapacità di avere continuità, alternando ottime prestazioni ad altre molto meno incisive. Dopo Madrid si prospetta per il Milan una nuova occasione per ripartire, con maggiore forza, alla conquista di quelle posizioni che meritano i rossoneri in campionato.

Cagliari-Milan, è polemica

La partita tra Cagliari e Milan non è ancora iniziata e la polemica è già servita. Tutto nasce dalla sfida di lunedì tra i sardi e la Lazio, disputata all’Olimpico di Roma. Nell’occasione infatti, i rossoblù hanno rimediato due espulsioni, quelle di Mina e Adopo. I due giocatori, ovviamente, sconteranno il turno di squalifica proprio contro i rossoneri, suscitando le ira di Nereo Bonato, direttore sportivo dei sardi, che ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “L’arbitro ha ammonito Mina, ma era di spalle e in mezzo alla confusione ha finito per estrarre un altro cartellino rosso,penalizzandoci gravemente, soprattutto in vista della prossima partita contro il Milan. Ci ha penalizzati oggi e, purtroppo, ci penalizzerà anche in futuro”.

Paulo Fonseca

Milan “incerottato” a Cagliari

Anche tra le fila del Milan si contano le assenze. Paulo Fonseca dovrà infatti fare a meno di ben due pedine per la sfida contro il Cagliari. Non ci sarà infatti Matteo Gabbia e, notizia delle ultime ore, anche Alvaro Morata che ha rimediato un trauma cranico in allenamento. Il giocatore sta bene, cosi come ha evidenziato la risonanza, ma non prenderà parte alla trasferta sarda.

