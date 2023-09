In vista di Cagliari Milan i rossoneri si trovano di nuovo a fare i conti con una lunga lista di infortunati

A poco più di un mese dall’inizio del campionato il Milan si trova, di nuovo, a fare i conti con una lista molto lunga di giocatori alle prese con problemi muscolari:

Kalulu è out da due settimane, Maignan salterà sicuramente anche la trasferta di Cagliari. Theo Hernandez e Calabria hanno saltato la gara con il Verona entrambi per una contrattura e sono in dubbio anche per la prossima uscita. A loro si aggiunge Krunic: anche per il bosniaco si registra un problema al flessore della coscia destra. Insomma martedì sarà vera e propria emergenza

