Nahitan Nandez ha deciso non di non rinnovare il suo contratto in scadenza con il Cagliari, che avrebbe deciso di non venderlo

Il 30 giugno 2024 finirà l’avventura di Nahitan Nandez con il Cagliari. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il centrocampista uruguaiano avrebbe deciso di andare alla fine del suo contratto.

I rossoblu però avrebbero deciso di non mettere il centrocampista sul mercato nel corso di questa sessione, accettando la volontà del giocatore e, anche, sperare in un colpo di scena a stagione in corso.

