Il Cagliari in questa sessione di mercato ha bisogno di un rinforzo in difesa e starebbe guardando in Serie B: piace Amian.

La squadra isolana è alla ricerca di un nuovo difensore e il terzino dello Spezia potrebbe corrispondere al profilo adatto. Si vocifera persino di un primo tentativo di affondo per evitare la concorrenza di altre squadre di Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport anche il Bologna avrebbe fatto un sondaggio per il difensore.

