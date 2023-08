Il Cagliari pareggia contro il Brest nell’ultima amichevole estiva: il prossimo impegno è la Coppa Italia il 12 agosto

Il Cagliari di Claudio Ranieri è sceso in campo contro i francesi del Brest per l’ultima amichevole di questo pre campionato, prima di iniziare a fare sul serio contro il Palermo in Coppa Italia il 12 agosto.

La partita è finita con un pareggio: al gol di Satriano ha risposto per i sardi Pavoletti per l’1-1 finale.

