Il punto sull’infermeria del Cagliari, che per i prossimi impegni non potrà fare affidamento su Pavoletti, Luvumbo e Rog

Il Cagliari di Claudio Ranieri continua la sua preparazione in vista del prossimo match del campionato di Serie B. I rossoblù giocheranno nuovamente in casa, davanti ai propri tifosi, all’Unipol Domus. L’avversario di turno è il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. La partita è valida per la 31esima giornata di Serie B. Fischio d’inizio fissato per le 14 di sabato primo aprile. L’allenamento odierno è stato volto presso il centro sportivo di Asseminello.

Dal report della seduta di oggi, direttamente dal canale ufficiale del club isolano, si sono rese note le condizioni dei giocatori acciaccati e infortunati. I tre giocatori fermi ai box, al momento, sono Leonardo Pavoletti, Zito Luvumbo e Marko Rog. I tre rossoblù hanno proseguito anche quest’oggi con i lavori personalizzati. Mister Ranieri spera di poter recuperare le sue tre pedine per il Sudtirol.

