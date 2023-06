Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato dopo la vittoria sul Bari nella finale di ritorno dei playoff di Serie B

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di Bari.

LE PAROLE – «Pochi minuti nelle gambe lo dite voi (ride ndr). Sapete quanto tengo a questa squadra. Siamo stati fanstastici tutto l’anno, ci siamo arrivati per il merito di tutti. Questo il merito della promozione. Il calcio è questo, un anno perdi ed uno vinci. Siamo stati sul pezzo e ce la godiamo. Negli ultimi minuti perdi tutto, ordine e schemi ma io me lo sentivo stasera di fare gol, me lo dicevano»

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG